Сайт на обновлении. Скоро наш христианский портал перезагрузит все видео и сделает просмотр более удобным.Появилась новость от представителя РПЦ в Таиланде архимандрита Олега. В Таиланде мошенники собирают деньги на строительство храма в Сиануквиле от имени Русской православной церкви.По словам Олега - они действительно пытаются урегулировать вопрос и получают документы на строительство Храма. Этим воспользовались люди и пытаются собирать деньги, вроде бы как на строительство храма.Многие веряне начали звонить в представительство Русской православной церкви и интересоваться, действительно ли они собирают деньги. Это возмутительно, когда действуют от нашего имени.Олег также заявил, что они хотят иметь храм не только в Сиануквиле, но и в Пномпене, а также в городе Сием Рьепе на северо-западе страны. Будущий храм в Сиануквиле станет первой православной обителью в Камбодже(который входит юрисдикцию РПЦ в Тиаланде).